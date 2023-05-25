明善堂修復後3D模擬圖。（北市文化局提供／張芷瑜台北傳真）

北市大稻埕歷史建築明善堂24日舉辦修復動工典禮，宣告過往曾作為勸善宣講之用的文化資產將重獲新生，也為大稻埕過往民間教化勸善的文化歷史留下見證。北市文化局表示，修復經費估約1400多萬元，預計2025年竣工，未來1樓將規畫設置文史展示空間。

位於迪化街一段308號店屋明善堂創建於清末，2012年5月8日公告登錄為歷史建築，仍保有一坎一落一過水的格局，原做為店鋪使用，於日治時期轉變為宗教空間，直至民國50年代，仍不定期有勸善者「講古」，信眾後代多稱「勸善堂」，而後勸善活動日漸沉寂，才轉為單純祭祀的私設廟宇，祭祀神明含括儒釋道三家。

文化局表示，目前明善堂的修復由所有權人自行辦理，依原貌修復建物，修復經費估計約1400多萬元，預計2025年竣工，未來1樓將規畫設置文史展示空間，讓民眾了解民間信仰的多元，也盼修復後，能串聯周邊不同的歷史建築或宗教活動，豐富大稻埕的庶民社會面貌。

文化局說明，大稻埕地區做為台北市物資集散地，商業活動繁茂，擁有許多百年傳統老店，更有近百處文化資產，密度之高為台北市之冠，其中明善堂是大稻埕少數以店屋形式設立的宗教空間。

文化局補充，大稻埕的歷史形象向來以商業、傳統產業為主，庶民精神生活層面也以霞海城隍廟為中心，沒有固定教義或經典的宣講勸善文化相對式微，時至今日在大稻埕地區也不易再現，明善堂的存在與所留下的歷史痕跡，凸顯迪化街興盛一時的勸善文化。