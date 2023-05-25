台灣經濟研究院25日發布4月廠商景氣動向調查結果，製造業營業氣候測驗點為91.08點，月減2.06點，結束先前連續五個月上揚態勢轉為下滑。台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德表示，近期整體經濟低盪過程「遇到亂流」，加上4月服務業當中的金融市場弱了一些，占服務業三成的批發業亦受到出口疲弱影響，4月服務業營業氣候測驗點為98.56點，較上月有些微的減幅。

台灣經濟研究院長張建一指出，近2月市場不確定性真的很高，經濟學人智庫EIU才上修歐元區經濟成長率，24日剛公布的5月歐元區PMI 又下滑1.2個百分點，全球情勢都如此波動了，更何況台灣出口為主的製造業，自去年第四季至今外貿表現都是看國際的需求，從值、量的角度來看，「最壞就是這一、兩個月了。」

根據台經院對製造業廠商所做的今年4月問卷結果顯示，近五成（46.4％）廠商看壞當月景氣，看好當月景氣占比亦較上月大幅減少20.9個百分點至9.8％；對未來半年景氣的看法，卻呈現完全相反，看好的廠商占比月增6.1個百分點至27.3％，看壞比率為24.5％，和上月相似；個別產業來看，電子機械業與運輸工具業看好未來半年景氣表現的廠商比例高於看壞。孫明德指出，廠商對於未來半年景氣的看法，趨勢上一直是「看好」，鮮少有所改變。

至於服務業看未來半年景氣，台經院調查，超過一半比例的餐旅業者看好未來半年景氣表現，金融產業的銀行業，即使預期全球金融市場仍存在高度不確定因素，下半年仍有利多因素，如旅遊旺季會促使信用卡簽帳手續費收入將能提升，財富管理業務方面穩健成長，將持續挹注淨手續費收入，故有七成以上比例的銀行業者，持平看待未來半年景氣表現。