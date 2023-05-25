針對15至29歲缺乏工作經驗或專業技能的青年，勞動部勞動力發展署「青年就業旗艦計畫」鼓勵企業依職務需求規劃3至9個月的工作崗位訓練，以「先僱用後訓練」的方式讓職場新手成為企業即戰力，訓練每位青年最高補助企業10.8萬元訓練費。發展署統計，2022年共計補助2,821家事業單位辦訓，有1萬6,589名青年參訓。

「在職場上能遇到傾囊相授的前輩，真的很難得！」劉韋廷大學就讀纖維與複合材料系，因畢業後的第一份工作無法獲得完整培訓，時常需自行摸索，幾經考量後決定轉職。透過「青年就業旗艦計畫」的工作崗位訓練，得到職場導師傾囊相授，他不但得以快速累積專業技能，更是公司十分看好的明日之星，並給予調薪肯定！

韋廷畢業後進入筆電製造公司，剛入職時總有許多工作內容上的疑惑，但公司前輩因新人流動率高，指導上總有所保留，因而在培訓制度不完善的情況下，進步幅度未如預期。在轉職過程中，韋廷注意到明安國際於高爾夫球具代工市場的亮眼表現，因此決定參加「青年就業旗艦計畫」明安國際辦理的產品開發工程師工作崗位訓練。

參訓初期，韋廷參與為客戶代工的高爾夫球頭生產專案，因球頭的規格眾多、製程各異，加上經驗不足，導致產品開發工作進展不順，而明安國際特別安排專屬的職場導師在韋廷遇到瓶頸提問時，不會直接給予答案，而是與他一起找出解決方法，藉由討論過程，導師提出多項建議與執行方式，請韋廷試著找出適當作法，透過此種工作崗位學習互動模式，訓練出韋廷遇到困難時具備獨立思考與解決問題能力。

韋廷表示，很慶幸能參加「青年就業旗艦計畫」，對毫無經驗的他來說，參訓過程中的職場導師就像是一對一的家教，透過填寫訓練雙週誌的雙方回饋，能清楚檢視自我學習進度。導師的豐富經驗更讓韋廷收穫滿載！以做中學方式帶領著他從頭至尾執行一項專案，讓他充分瞭解整個專案開發的執行過程。而韋廷在培訓期間的學習表現也深獲肯定，不但獲得公司留任，給予調薪肯定其工作能力，並進一步參與較具挑戰性的開發案。

「青年就業旗艦計畫」透過工作崗位實務訓練，培養青年工作技能、培訓企業所需人才，歡迎有意願參與計畫的企業或青年朋友，至「青年職訓資源網」查詢，或洽詢免付費客服專線0800-777-888。