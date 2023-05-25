勞動部近年積極推廣「中高齡職務再設計」方案，透過就業輔具及改善工作環境等方式讓中高齡及高齡員工們工作更順心，使其在崗位上發揮更出色。勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署25日提醒，企業可申請方案，幫助中高齡員工改善工作品質，銀髮友善企業將言設計為去年申請方案的企業之一，獲得許多實質的建議與助益，使員工表現更佳，雇主調控設計人才更放心。

設計產業給人走在時尚尖端的印象，和「老」這個字似乎不相干，但設計師卻會隨著歲月因生理機能退化影響工作表現。位在台北市松山區的將言設計有限公司，於去年透過勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署北基宜花金馬區銀髮人才資源中心的協助，申請中高齡職務再設計」方案。設計部主管陳小姐說明：「圖像設計極度依賴精準視力來創作對於畫面平衡、字體和圖片的間隔比例更錙銖必較，但設計師卻會因為年齡漸長而開始對這些細節感到眼力吃重，並且因為排版長時間坐著校稿對腰椎感到負擔，很感謝銀髮中心協助公司申請中高齡職務再設計方案，提出申請後很快就有專業委員來到我們這邊進行訪視評估，讓我們設計師能獲得政府補助申請輔具幫忙，減少因年齡而造成工作上的阻礙」。

藉由職務再設計方案申請到螢幕掛燈、調整式腰墊與腳踏板的琪姐分享輔具使用心得：「即便擁有多年經驗擅長辨識流行美感，卻因年紀大失去部分視覺敏銳度，還好有燈光輔具幫忙提升照明舒緩眼部不適，以及腰墊解決久坐修圖的腰部問題，讓我工作更順利可以繼續在這個岡位上努力下去」。

中高齡者隨著年紀增加容易產生各種感官及生理機能的弱化，運用 「中高齡職務再設計」政府補助提供就業輔具、改善工作條件及改善職場工作環境等方式，讓勞工減低因老化所致的職能障礙，得以改善工作表現、促進其穩定就業。雙北地區如對「中高齡者職務再設計」有需求的企業或單位，歡迎電洽銀髮中心（02）7730-8878，將由專人服務。