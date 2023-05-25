金管會統計國內金融三業對美政府債曝險總計新台幣1.38兆元，但6月底前到期的美國公債金額僅916億元，額度有限。至於公股部分，財政部最新統計，6月底前到期的部位有81億元。

莊翠雲強調，美債問題對金融和資本市場一定有影響，但目前美國債限調整還在協商中，依據過往經驗，美債問題應該會得到解決，這是我們初步的判斷。