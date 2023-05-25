金管會統計國內金融三業對美政府債曝險總計新台幣1.38兆元，但6月底前到期的美國公債金額僅916億元，額度有限。至於公股部分，財政部最新統計，6月底前到期的部位有81億元。
莊翠雲強調，美債問題對金融和資本市場一定有影響，但目前美國債限調整還在協商中，依據過往經驗，美債問題應該會得到解決，這是我們初步的判斷。
財政部長莊翠雲25日至財委會備詢，立委關心美國舉債上限問題如造成美債違約，公股是否可能造成損失。莊翠雲表示，依金管會統計，金融業美債曝險部位約1.38兆元，至於公股投資美債部位則為3,476億元。
金管會統計國內金融三業對美政府債曝險總計新台幣1.38兆元，但6月底前到期的美國公債金額僅916億元，額度有限。至於公股部分，財政部最新統計，6月底前到期的部位有81億元。
莊翠雲強調，美債問題對金融和資本市場一定有影響，但目前美國債限調整還在協商中，依據過往經驗，美債問題應該會得到解決，這是我們初步的判斷。
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