台北國際觀光博覽會於5月26日至29日在台北世貿一館登場，長榮航空直營旅行社長汎假期表示，此次旅展推出多樣夏秋精選旅遊行程，遊日韓最高折1萬，東南亞度假1萬5有找。

長汎假期蔡錦惠副總經理表示，暑假檔期想帶孩子出國去遊樂園玩、島嶼戲水，或是高品質深度行程，或是下半年的季節限定賞楓行程，長汎都準備好了。

暑假日本旅遊指定行程小孩不占床立省1萬元，包括「北陸立山夏日花賞5日」3萬5900起、「東北山形采風5日」3萬9500起；樂園行程「東京迪士尼鎌倉湘南海岸5日」2萬9900元起、「漫遊海京都環球影城溫泉5日」3萬5900元起。「九州秘境賞楓5日」3萬3900元起、「東北星野紅楓慢旅5日」5萬9900元起，現場付訂每人再折1000元。

東南亞部分，印尼「峇里時尚歡樂派對5日」1萬3900元起；泰國「無購物泰划算美食泰國6日」1萬8900元起；越南「特惠五星北越5日」1萬9900元起。另可選擇峴港、馬來西亞、新加坡、菲律賓等行程，島嶼度假2萬有找。

搭配2022年長榮直飛慕尼黑、米蘭全新航線，長汎假期祭出「FUN遊瑞士雙峰雙景觀列車10日」11萬9900元起，以及「直飛米蘭FUN遊義大利10日」7萬3900元起行程。

澳洲旅遊現在報名「FUN假趣黃金海岸奢華遊艇直升機7日」5萬800元起早鳥價；「FUN遊美西好好玩9日」8萬900元起，現場付訂每人再折2000元。

澎金馬地區、本島旅遊折扣包括：「澎湖FUN暑假3日」5990元起；「金采烈嶼玩樂金門3日」9988元起；「馬祖南北竿＋大坵梅花鹿3日」1萬2588元起；長汎獨家「荒野漫遊系列-野外求生體驗營2日」5250元起。

旅展期間透過國內航空自由行品牌「立榮假期」平台訂購機＋酒組合，結帳時輸入折扣碼「TTE2023」，訂單也可立折500元。

活動期間至長汎假期全台門市報名，同樣享有旅展特惠價。長汎假期網站上也提供歐洲／美加指定團每人折2000元，以及日本／韓國／澳洲／東南亞指定團每人折1000元的優惠。