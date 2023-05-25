陳寶郎今分析原油價格，他認為，必須回到以供需基本面來看，首先，今年全球原油需求會拉到約1.026億桶/天，但是供給約1.01億桶/天，就經濟理論當供應量比需求少，價格就是要漲；再者，美國現在存油4.8億桶，但戰備存油已經掉到3.26億桶，是1983年來最低，戰備存油攸關國安層級，美國政府一定增加存量；會後，就是全球喊話制裁俄羅斯，但截至4月，其實俄羅斯的外銷量並沒有減少，出口量365萬桶/天，整體原油、天然氣收入比以往多，顯示全球制裁並未成功。就上述三面向，以供需面來看，油價就格就應該會漲，預計原油價格今年會緩步回溫，布蘭特原油到年底有機會回到逾80美元。

陳寶郎也談到，原油的價格很大一部分還是要看大陸市場，其為全球重要市場，今年大陸預估GDP會達5.1%，相較全世界平均2.9%、美國1.6%、歐洲0.8%、英國0.7%，台灣甚至保2都很困難來說，大陸的經濟回溫對於全球油市相當關鍵，油價要上來，就要看大陸復甦的狀況。