為響應世界禁菸日及世界反毒日，新竹市府與學生校外生活輔導會於25日舉辦青少年反菸檳毒飆舞活動，市長高虹安也宣布，自5月31日起擴大校園周邊禁菸範圍，新竹市國中小、高中職校園周邊人行道、校門口及家長等候區全面禁菸，並有5個月宣導期，盼營造無菸校園、守護孩童健康。

為響應5月31日世界禁菸日及6月26日世界反毒日，市府與學生校外生活輔導會於25日在遠東巨城購物中心，舉辦「新世代、竹夢想、市反毒」青少年反菸檳毒飆舞活動，約有20組隊伍報名參賽，展現青少年的陽光活力與創意，同時安排反菸毒宣導攤位。

新竹市長高虹安指出，新竹市自2013年起已公告58所校園周邊人行道全面禁菸，但校門口及家長等候區也是大眾經常出入的公共場所，許多家長、師生也共同反映拒絕菸害，因此，市府決議今年5月31日起擴大禁菸範圍。

市府指出，今年新增60所校園，除公告周邊人行道全面禁菸外，更將校門口及家長等候區納入禁菸範圍，設置禁菸標示牌，並結合校方人員及無菸志工加強宣導及勸阻吸菸行為人，減少師生與附近居民遭受二手菸危害。

新竹市衛生局表示，為保障學童的健康權，遠離二手菸害，擴大公告新竹市國中小、高中職校園周邊人行道、校門口及家長等候區自5月31日起全面禁止吸菸，宣導期有5個月，自10月31日起於禁止場所內吸菸，違者將依菸害防制法第40條第2項規定處最高1萬元罰鍰，呼籲有吸菸習慣的民眾請勿於禁菸場所吸菸。

此外，衛生局及新竹市三區衛生所提供戒菸教育及48家醫療院所均有開辦戒菸門診提供戒菸服務，民眾也可善加利用戒菸專線0800-636363，若有毒品問題請撥打0800-770885反毒專線，將有專業人員提供最適切的協助和支援。

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