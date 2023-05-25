花蓮縣衛生局長朱家祥在記者會上獻唱他最愛的歌曲之一《如果還有明天》，說明預立醫療決定的重要性。（羅亦晽攝）

花蓮縣衛生局今舉辦記者會，宣布將運用花東基金200萬元，結合醫療院所及社區資源，將安寧療護的觸角擴散到每個角落，並公私齊力鼓勵民眾預立醫療決定，讓每個人都能毫無遺憾的離開。（羅亦晽攝）

如果沒有明天，要怎麼說再見！許多人走到人生最後一哩路時，因害怕與家人討論後續過程成為終生遺憾，鑑此，花蓮縣衛生局今年將運用花東基金200萬元，結合醫療院所及社區資源，將安寧療護的觸角擴散到每個角落，並公私齊力鼓勵民眾預立醫療決定，讓每個人都能毫無悔恨的離開。

衛福部近年積極推動安寧療護跟預立醫療決定，衛生局今年獲花東基金經費挹注，將結合縣府局處、縣內醫療及居家護理機構、社區志工等團體，擴大社區、住宿型機構的安寧療護專業，並在社團活動中利用安寧照顧基金會研發的桌遊，將生命教育扎根社區。

衛生局今舉辦「預約愛的禮物-安寧療護」記者會，向相關單位說明未來推動安寧療護跟預立醫療決定的方式，衛生局長朱家祥特別獻唱他最愛的歌曲之一《如果還有明天》，唱完副歌後，他便提到很多人因恐懼死亡不願與親人談論最後一哩路的選擇，而成為一生的遺憾。

朱家祥以自己的父親為例，他說，父親生病前曾告訴他「未來若面臨長期臥床時，請讓我離開」，直到7年前面臨插管窘境，當下自己很想拔管，但家人堅決反對，儘管描述父親的選擇仍不被理解，以致臥床迄今並在近日住進加護病房。

他說，這幾天看去探望父親時都不願跟護理師說話，抽痰時更怒目相視，當下便得知父親不想受這個苦，看在眼裡心裡相當掙扎，「預立醫療決定是一個人未來要如何走向人生最後一段路的關鍵」，不僅當事人需參加，家人也必須與醫療團隊溝通、討論，才會知道如何面對人生的「末班車」。

朱家祥接著提到，很多人都希望能在家裡完成人生最後一段路，才會出現「最後一口氣留回家」的概念，由於花蓮縣境狹長，安寧療護服務多由北區慈濟、門諾醫院跟南區玉榮醫院提供，因此，縣府希望能將這些資源擴展到中區及社區每個角落，整合全縣42間居家護理所，完善社區的安寧療護系統。

同時也盼長輩在體驗安寧照顧基金會研發的桌遊中，了解生命的價值與意義並簽預立醫療決定，讓家人清楚他們的最後選擇，未來走到那時，至少不會有遺憾。