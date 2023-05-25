為了培育高雄市跆拳道競技運動選手實力，高市議員林智鴻協助君龍跆拳道館推動「跆拳道菁英選手培訓計畫」助弱勢基層選手培訓。（洪浩軒攝）

為了培育高雄市跆拳道競技運動選手實力，高市議員林智鴻協助君龍跆拳道館推動「跆拳道菁英選手培訓計畫」助弱勢基層選手培訓。（洪浩軒攝）

為了培育高雄市跆拳道競技運動選手實力，高市議員林智鴻協助君龍跆拳道館推動「跆拳道菁英選手培訓計畫」助弱勢基層選手培訓，期待透過基礎訓練扎根，增加國際運動賽事、全國運動會奪牌機率，為高雄市及國家爭取榮耀，也盼帶動運動健康的正向風氣。

林智鴻表示，君龍跆拳道館教練黃金隆的夢想是希望以一技之長幫助更多弱勢家庭，讓家庭經濟比較困難的優秀學童在暑假期間也可以安心訓練，減輕弱勢家庭負擔，同時鼓勵孩子發展體育才能，藉由運動展現更多自信與活力、朝向夢想前進。

林智鴻指出，此次「跆拳道菁英選手培訓計畫」匯集民間企業和團體的愛心，補助包括訓練、午餐，交通費也響應高雄399月票方案，讓孩子可以搭捷運到位在左營的君龍跆拳道館， 希望可以培育更多在地選手，為高雄爭取體育好成績，成為台灣之光。

「跆拳道菁英選手培訓計畫」25日起開放報名，規畫招募15位國小學童（鳳山區忠孝國小、過埤國小、中崙國小、中正國小、誠正國小等校低收及中低收弱勢戶學童優先錄取），將全額補助，於暑假期間培訓。

「高雄的小孩不會比別人差！」黃金隆表示，許多孩子對跆拳道非常有熱情也相當努力，近幾年高雄市在全國運動賽上表現都非常亮眼，期待透過推動「跆拳道菁英選手培訓計畫」，讓弱勢學童也能無後顧之憂，盡情揮灑體育長才，未來盼匯集更多資源擴大招募全高雄的學童。