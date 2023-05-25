新北市立淡水古蹟博物館首次與新北市警察局及行政院農業委員會動植物防疫檢疫局合作，在6月10日下午2時至6時推出「古蹟波麗士出任務」活動，分為「小小警官體驗營」及「Baby Boss海關分局」2大主題，歡迎小朋友化身小小阿Sir進駐淡水日本警官宿舍及淡水海關碼頭出任務。

淡水古蹟博物館表示，在淡水日本警官宿舍的「小小警官體驗營」活動，以大家最喜歡的職業體驗，讓兒童從搜查任務中了解文化資產的歷史故事與建築特色，新北市政府警察局淡水分局也特別開放參觀，一探警官的辦公日常，而且在活動結束後，每位小小警官可獲得一份任務完成禮。

淡水古蹟博物館指出，在淡水海關碼頭的「Baby Boss海關分局」活動，則是歡迎一般民眾參與，除了各式特色攤位外，還特別規劃小警車體驗區及警用重機、警察大頭娃娃拍照區。最特別的是，全國只有新北市才有的警察樂隊前來共襄盛舉，在機場、港口以及國際郵包中心出沒的「護國神犬」檢疫犬也將與大家近距離互動，推薦有興趣的民眾把握機會前來。

淡古館長黃麗鈴表示，今年是新北市立淡水古蹟博物館成立18周年，特別推出「光陰淡水－18歲靚事」系列活動，每個月將推出各種不同型態的體驗活動，讓大眾用不同視角重新認識新北淡水的古蹟。

她說，近日適逢615警察節，特別在淡水日本警官宿舍及淡水海碼頭推出相關活動，透過輕鬆活潑的主題來增加文化資產的能見度，接續還有18古怪事特展、館慶、兒童藝術夏令營、小小世界遺產導覽員等品牌活動，精彩可期。

淡水古蹟博物館表示，「小小警官體驗營」限定7至10歲兒童參加，預計29日中午12時開放報名，每位兒童收取500元保證金（活動當日退還），共15名，額滿為止。