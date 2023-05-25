台大學生會會長選舉於昨(24)日展開投票，開票到今(25)日凌晨結束，由台大中文系大四學生莊智程獲選為新任學生會長，預計將於今年8月上任。

台大昨日舉行校內九合一選舉，以投票選出新任學生會長、學生代表大會學生代表、學代補選、性別平等委員會學生委員、研究生協會會長、研究生協會研究生代表，以及3個學院和1個系學會會長。

至於投票過程，於昨日晚間6時30分開票，直到今日凌晨才完成所有開票，最後由中文系大四生莊智程獲得921票，另一名候選人許冠澤則獲得815票，最終由莊智程當選新任學生會會長。不過，值得關注的是，本屆投票率低，比例僅5.6％。

研究生協會會長則由台大社會所碩士生黃種賢獲選，同時，包含文學院、生農學院、電機系等院系在內，也都選出新任會長，社會科學院選舉則因為僅有1名候選人，且不同意票高於同意票，尚未能選出新任會長。

本次校內選舉最終正式結果，仍依照台大學生會選委會公告的選舉公報內容為準。