籃籃貼著生鴨脖的洞吹氣，直呼快崩潰。（民視提供）

浩子、阿翔、籃籃主持的民視、八大《綜藝新時代》，本周前往新北石碇向「櫻桃鴨達人」和「手工麵線達人」學習技能。經過職人的一番講解，大家才知道櫻桃鴨製作的過程需要經過充氣、汆燙、刷麥芽、靜置、烘烤的步驟，職人請藝人推派代表負責幫「烤鴨吹氣」，因為吹氣後的烤鴨才能皮脆多汁外型豐滿。因此籃籃硬著頭皮嘴巴貼著鴨脖的洞進行吹氣，跟鴨子上演「最親密」的接觸，還哭喊是她「螢幕初吻」，但生鴨讓她差點受不了，崩潰想吐又想哭。

殊不知，同為隊員的阿翔從旁淡定拿起打氣機來充氣，讓籃籃錯愕詢問那剛剛自己在忙什麼，職人表示這是讓大家體驗過去做烤鴨的不容易，阿翔驚訝反問過去真的用嘴巴吹嗎？職人淡定的回答應該是300年前才這樣，讓籃籃哭喊表示怎麼會是應該，自己的第一次「螢幕初吻」竟然是親鴨子。

而在體驗烤鴨之前，一行人先到石碇傳統的手工柴燒麥芽糖店家，認識本次的職人王宏健，職人表示好吃的秘訣就是在鴨子外皮刷上自家柴燒製成的麥芽糖，而麥芽糖的製作也相當費工，從種植小麥草，一直到頂著烈火120度的高溫，不間斷的熬煮，是相當耗費體力的大工程，而且做出來的麥芽相當厲害，對於滋潤喉嚨更是一絕！

每個人更是搶著試吃究竟有多厲害，浩子吃了麥芽糖說：「像是幫喉嚨敷面膜」，還聲音突然高亢拉高8度表示變成「李多會」，浮誇的樣子讓眾人哭笑不得。