今年第二號颱風「瑪娃」在今（25日）早上8時重返強颱，一名網友好奇詢問是否有機會可以放颱風假，因為真的已經很久沒放颱風假了，都快不記得放颱風假是什麼感覺了，引起網友熱烈討論。根據台北市政府人事處資料，台北市上一次放颱風假已是2年前，2021年的璨樹颱風曾停班停課一天。

一名網友昨在PTT上發文表示，聽說古早以前的台灣，每到夏天會有颱風登陸，而颱風可能會造成水災和土石流等災難，且當雨量或是風力達到一定的標準，政府會宣布放颱風假，但近年來似乎很少發生，有沒有人能出來「講古」，分享一下放颱風假是什麼樣的感覺？

PTT上另一名網友也發文感嘆，記得已經很久很久都沒有聽到「颱風假」了，上一次放颱風假是什麼時候，今年第二號颱風「瑪娃」有機會嗎？

貼文引起網友熱烈討論，「颱風假就是百貨公司爆滿，戲院擠滿人」、「納莉颱風（2001年）印象是放7天，不過回去要掃水」、「我記得上次賀伯颱風（1996年）有放過」、「唯一印象只有賀伯（1996年）被逼到換地方住」、「納莉（2001年）放過2天颱風假，記得北捷還淹大水」、「2019年不知道哪個有放過一次，後來就沒了」。

根據台北市政府人事處「歷次天然災害停班停課訊息」的資料，台北市上一次放颱風假是在2021年的璨樹颱風，9月12日停止上班及上課。再往前一次則是在2019年的米塔颱風，9月30日那天停止上班及上課。