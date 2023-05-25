人事總處公告113年（西元2024年）政府行政機關辦公日曆表。（圖取自行政院人事行政總處官網）

今年補班日達6天引發民怨，行政院人事行政總處修正「紀念日及節日實施辦法」及「政府機關調整上班日期處理要點」等規定，明年起僅「除夕前一日」及「兒童節及民族掃墓節」彈性調整放假及補班。經統計，未來5年，除115年無調整放假及補行上班情形外，其餘年度均調整1次，均為除夕前一日。而未來最長的年假則達到9天，分別於2026年以及2029年。

人總今(25)日表示，行政院業依「紀念日及節日實施辦法」及「政府機關調整上班日期處理要點」等規定，核定2024年政府行政機關辦公日曆表，總放假日數115日，其中3日以上連續假期（併同例假日）有4個，包括開國紀念日（3日）、農曆春節假期（7日）、兒童節及民族掃墓節（4日）及端午節（3日）。

人總表示，經徵詢相關機關及參酌各界所提意見後，考量農曆除夕及春節是國人最重視的民俗節日，民族掃墓節具有慎終追遠的特殊意涵，因此修正「政府機關調整上班日期處理要點」第4點及第5點規定。此外，現行「應放假的紀念日及節日」調整為「除夕前一日」及「兒童節及民族掃墓節」；補行上班原則由現行「提前於前一周星期六」，調整為「當周或次一周星期六」，以落實周休二日意旨。

經統計，未來5年，除115年無調整放假及補行上班情形外，其餘年度均調整1次，且均為除夕前一日。據《ETtoday新聞雲》報導，未來最長的年假將出現在2026年以及2029年，長達9天。