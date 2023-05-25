嘉義市警方在中山路加強執法。（嘉義市警察局提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市警方在人行道加強執法。（嘉義市警察局提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市警方取締違停機車。（嘉義市警察局提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市警方勸導違停機車，淨空騎樓。（嘉義市警察局提供／廖素慧嘉市傳真）

台灣交通亂況被國際媒體形容為「行人地獄」，嘉義市警察局本月1日至21日加強取締「路口不停讓行人」、「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」、「人行道違規停車與違規臨時停車」及「道路障礙」等4項違規，共開罰2556件，其中人行道違停最多有2080件。

嘉市警察局統計指出，5月1日至5月21日全市執法，共攔查違規開紅單2556件，其中以人行道違規停車2080件最多，非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開347件居次，汽車轉彎時不暫停讓行人優先通行有129件。

嘉市警察局表示，此波執法是配合警政「全國同步擴大取締路口不停讓行人執法專案勤務」，同時篩選出本市50處多事故及違規路口，執行「精緻執法」，強力取締與行人路權相關的違規行為。

警方表示，「精緻執法」是警方取締違規開單要以能「降低交通事故」為目標，警方對違規事項都應依法執法，但能「降低交通事故發生」的違規開單才是執法的目的，也才會列為績效評比。

嘉市警察局局長陳炯旭表示，嚴正執法的目的是希望改善用路人駕駛習慣，進而提供友善行人空間，確保用路安全，促進全民交通安全意識、認識交通事故的風險及後果，提升交通安全知能，共同營造「全齡共享，世代宜居」安全幸福的城市。