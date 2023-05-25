藍籌股齊跌，東方海外投資評級被砍至「減碼」，股價重挫7%，在藍籌股中表現最差。

恆生科技股指數跌2.47%，成分股普遍下跌，僅小米漲0.6%。蔚來跌9%，跌幅最大；其次為小鵬汽車跌8.4%。

小鵬汽車首季虧損擴大，給汽車股帶來更大的壓力。

柏能集團漲逾4%，稍早前一度飆升11%，受惠其合作夥伴輝達（Nvidia）上季財報和本季展望意外強勁。