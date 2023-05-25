台積電股價近期於500～536元區間震盪盤整，今日在買盤敲進下放量勁揚，突破「巴菲特防線」540元關卡，截至12點半成交量已逾4.83萬張，較昨日2.26萬張跳增1.14倍，且尚有逾1200張買單排隊。三大法人本周迄今合計買超達1萬3484張。

台積電2023年首季營運轉淡，合併營收5086.32億元，季減18.69％、年增3.58％，歸屬母公司稅後淨利2069.86億元，季減30.05％、年增2.1％，每股盈餘（EPS）7.98元，均創同期新高。董事會決配息3元，盈餘配發率約37.59％，將於9月14日除息。

台積電4月自結合併營收1479億元，月增1.71％、年減14.29％，自近17月低點回升、改寫同期次高。不過，累計前4月合併營收6565.33億元，年減1.07％、年增率由正轉負，仍創同期次高。

台積電法說時預期，第二季合併營收將介於152～160億美元，以中位數4742.4億元估算為季減6.76％、年減11.21％，為近1年半低點。毛利率預期介於52～54％、營益率介於39.5～41.5％，以中位數53％、40.5％估算，將續降至近1年半、近2年低點。

由於半導體產業持續庫存調整，美系外資近日出具報告，認為在整體產業庫存去化速度低於預期、智慧手機等終端需求復甦乏力下，台積電第二季營收將季減6.6％、全年衰退看增至10％，但認為明年可望強彈27.3％，對此調降目標價至615元、仍維持「買進」評等。