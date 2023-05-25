張秀卿2次上《飢餓遊戲》。（中視提供）

張秀卿（右）找孫協志組隊被拒絕，一臉不悅。（中視提供）

孫協志（左起）、吳俊宏、張秀卿、峮峮、王仁甫、慈妹、黃沐妍、蔡黃汝、許孟哲、薛紀綱在《飢餓遊戲》中玩遊戲闖關。（中視提供）

中視《飢餓遊戲》節目加碼關卡，以「演藝圈難免會有潛規則」來說服藝人，孫協志爆許孟哲當初年輕俊美時，也差點被潛規則，許孟哲沒否認：「對啊，而且是直接被指名。」王仁甫也說一開始都是被要求陪吃飯，張秀卿一聽則說沒有碰過這種事情，遭孫協志笑虧「是她從出道就潛規則別人」，笑翻眾人。

台語歌后張秀卿2登中視《飢餓遊戲》，有一關遊戲，藝人得自找隊友兩兩一組，2人必須從3000多隻小熊中，找出指定小熊拍照才算過關。張秀卿主動找孫協志組隊卻秒被拒絕，讓她相當走心：「就是這樣被排擠。」遊戲過程張秀卿遲遲找不到指定小熊，計時器分秒都在倒數，卻讓她幸運找到加分牌，這讓許孟哲另眼相看：「感覺上兩光兩光的怎麼那麼厲害。」

不過，許孟哲當眾調侃演藝圈前輩的行為，讓孫協志不禁想起往事，提到「許孟哲有時候就是有過人的膽子」，因為港星黃秋生曾上他主持的《完全娛樂》，許孟哲竟直呼對方「秋生」，連黃秋生都感到訝異，當場回：「除了我媽以外，沒有人這樣叫過我。」該集將於本周日（28日）晚間8點在中視播出，隔周六晚間8點中天娛樂台也有播出。