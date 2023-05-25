新北市府目標2050年達到淨零碳目標，為協助轄內業者能源轉型，經發局推出「淨零碳示範場域推廣補助計畫」，協助業者導入「創能、儲能、節能」智慧微電網系統，建立淨零碳建築示範場域，每案最高補助150萬元，另外，其餘業者也能申請「推動設置太陽光電發電系統實施計畫」，每案可獲最高50萬元。

經發局長何怡明說，新北市是全台人口最多的都會區，全球面臨極端氣候現象，沒有消極空間，需要積極推動永續宜居的政策，市府2020年11月率全國之先簽署氣候緊急宣言，隔年4月又宣布2050年淨零碳目標，希望將2030年階段減碳成果目標提高至30％，同時成立氣候變遷及能源對策執行委員會，用三策略五方針為核心主軸，輔以相關自治條例及基金制度，配合國發會的零碳排放路徑。

何怡明指出，新北市今年首推「淨零碳示範場域推廣補助計畫」，該計畫補助超過契約容量50瓩的新北市電力用戶，業者須具備太陽光電發電系統、儲能系統及能源管理系統設置能力推動，其中儲能系統要是新設置項目，裝置容量至少達10度以上，若補助申請裝置容量達50度以上，補助比例可從15％提升至30％，今年5月底前都可申請。

另外，其餘業者若有設置太陽光電發電系統，可申領「推動設置太陽光電發電系統實施計畫」，太陽光電發電系不僅可提供長達20年穩定售電收入，還具有隔熱降溫效果，可降低夏季屋內空調使用，減少電費，市府每瓩補助5000元至1萬5000元，若申請案屬場址有設置儲能設備或太陽光電發電系統已完工的案件，將優先核定補助，申請期限至今年7月14日。

經發局補充，「新北市淨零碳示範場域推廣補助計畫」及「推動設置太陽光電發電系統實施計畫」均已公告在經發局官網(https://www.economic.ntpc.gov.tw/)，若有相關申請補助的疑問也可洽詢經發局承辦窗口(02-29603456分機5336張先生)。