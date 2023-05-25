國民黨昨天提名台中市現任議員羅廷瑋參選台中市第六選區立委，外傳他軟禁前女友、棄養父親、被拍性愛影片等，羅廷瑋今天開記者會澄清。（張亦惠攝）

有關羅廷瑋的流言在網路上流傳。（羅廷瑋提供／張亦惠台中傳真）

羅廷瑋拿出自己無犯罪記錄的證明自清。（羅廷瑋提供／張亦惠台中傳真）

國民黨昨天提名台中市現任議員羅廷瑋參選台中市第六選區立委，外傳他軟禁前女友、棄養父親、被拍性愛影片等，羅廷瑋今天開記者會澄清，並表示若再有抹黑必會提告。對手江肇國則說，澄清要拿出證據，看起來羅就是在打「預防針」。

網路上流傳，羅廷瑋曾軟禁某任女友、與羅爸吵架打他並把羅爸趕出門、選舉恐嚇勒索取財、被拍性愛影片等等，所以日前才未前往登記初選。羅廷瑋說，日前沒登記初選，是因為自己第三個孩子剛出生，且在黨內資歷尚淺，中六選區不是非他不可，沒想到抹黑的傳聞還是滿天飛。

關於羅的傳聞包括，多年前曾因拒絕前女友分手，將女友軟禁；現任老婆是奉子成婚，婚後小三還住在家裡；毆打爸爸甚至將他趕出門；扶植他人選里長，選上要給80萬元謝禮，或每月2萬元回饋金；有黑道背景和賭博、酒駕前科等。

羅廷瑋說，很多流言是不攻自破，包括若他把爸爸趕出家裡，那為何選舉時爸爸還穿著他的背心替他助選？更表示，外傳他跟兩位熟女住在一起，兩位熟女是他的媽媽跟阿姨，一切都是不實的抹黑，呼籲檢調主動偵辦，自己若有證據也會前往提告。

民進黨第六選區立委參選人江肇國則說，羅廷瑋應該在提名前就把相關爭議說清楚，提名後再講這些就是「打預防針」，且記者會也沒有什麼具體事證澄清，澄清要有一定的證據，否則市民心中應該還是打上問號。