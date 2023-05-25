波力總經理洪進山表示，波力今年冰上曲棍球桿銷售比去年成長，今年營收會有不錯的表現。

波力25日股東會承認去年營業報告書、財報及盈餘分配等案，去年合併營收入19.56億元、稅後淨利4.06元，EPS攀升至8.21元。波力近年股利分派從年度配發股利改為逐季發放，第二季每股配發2元現金股利、第三季每股配發3元現金股利，股東會決議第四季不配發股利，去年合計配發5元現金股利。

波力股東會重頭戲是全面改選4席董事、3席獨董，波力董事長洪芳蘭、總經理洪進山、品牌處長洪文誕三姊弟、以及劉明輝四人續任董事；王惠寶、李泳龍及謝慶祥三人連任獨董。

波力第一季合併營收達4.15億元、營業利益0.44億元、認列匯損926萬元而侵蝕本業獲利，本期淨利0.31億元，EPS從去年同期0.8元降至0.64元。

波力表示，波力第一季冰上曲棍球桿出貨27萬隻，比去年同期成長二成以上，第二、三季進入碳纖維冰上曲棍球桿銷售旺季，前四月合併營收因4月出貨減少而年減12.54％，今年營收可望比去年成長。