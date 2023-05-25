新竹市立委選情備受矚目，先前傳出民進黨徵詢陽明交大特聘教授林志潔參選新竹市立委，林志潔25日在臉書表示，「新竹強則國強」，保護好新竹，就是保護好台灣，她有意願為新竹服務，但新竹人才濟濟，最後仍要由黨中央決定人選。

此次新竹市立委選舉，國民黨是率先提名尋求連任的立委鄭正鈐，時代力量不分區立委邱顯智今天獲提名重披戰袍，欲在新竹市捲土重來，民眾黨雖仍尚無人選，但黨主席柯文哲也多次表示正在尋覓。

而民進黨方面，過去前市議員李妍慧曾表態參選，但這幾天卻傳出林志潔獲徵詢，可能代表民進黨出戰，林志潔也證實被民進黨總召柯建銘徵詢參選意願。林志潔目前是陽明交大特聘教授、科技法律學院社會正義講座、金融監理與公司治理研究中心主任，經歷非常優異。

林志潔25日也在臉書發文，感謝昨天晚上到清晨的許多鼓勵、提醒和支持，她說這是一個艱困的選區，競爭激烈，而且各候選人都有所長，自己一直以來的態度都是，「只要是願意為台灣付出者，我們都應該感謝，而一場乾淨優質專業的選舉，以及一份為家園付出的熱忱，是任何候選人都應該戮力以赴，盡力做到的。」

林志潔也說，新竹是特殊的城市，有最古老的文風，最現代的科技。她認為「新竹強則國強」，保護好新竹，就是保護好台灣，讓新竹的公共設施更進步，交通順暢，飲水乾淨，老幼照護有所託，職業更多元，各高教與研發基地更強壯，使青年群體感覺有希望，這才是新竹能繼續成長的關鍵。

林志潔擁有法律專長，她強調推動法案，本就是她的專業，科技、財經與平權，都是多年來關注的領域，同時，如能將司改國是會議的決議落實，才不負夥伴們的奉獻。

林志潔也說，上述說明大概是會有意願的初衷，但也強調自己並不需要立委的光環，也沒有任何需要護航的利益團體，不過是希望在有限的人生，創造無限的影響，僅此而已。