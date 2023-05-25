台中林姓婦人20幾年前因不滿前夫在兩人婚姻存續期間搞小三，竟與陳男及羅男共謀殺夫詐領保險金，全案東窗事發後，林婦及羅男先後被判無期徒刑，陳男在中國大陸被捕，並服刑19年後於去年底返台，彰化地院今天依共同殺人判決陳男15年徒刑，因陳男在大陸服刑已超過15年，因此不用執行。

判決指出，林婦因不滿前夫於兩人婚姻存續期間外遇對家庭不顧，離婚後在其開設的牛肉麵店內，與友人陳男及羅男共謀殺夫詐領保險金。他們設找了3間壽險公司假造簽名保3100萬鉅額保險，再將前夫騙到大陸廣東旅遊。

2000年4月9日，陳男依計畫找林婦前夫前往大陸、羅男則在6天後出發到大陸珠海，找了向男、張男、老張、程男、小上海、皮涼（瘦子）等6名殺手，著手布局殺人計畫。

陳男與向男2人先將林婦前夫騙到廣東中山市沙朗附近路段、接著由向男、小上海、皮涼分持水果刀、剪刀朝頭、心臟猛刺，刀刀刺中要害，林婦前夫心臟被刺破造成失血性休克死亡。事發後，羅男交付人民幣4萬5千元給向男等人後，隔天逃回台灣。

林婦等人買通6名殺手在大陸將前夫殺死，最後因欠缺證明資料，保險無法理賠，案發後，林婦與羅男判被處無期徒刑定讞，陳男因被羈押在大陸地區判處死刑，經減刑8次，去年8月服刑期滿釋放返台。彰化地院日前審結陳男所涉共同殺人案，判處15年徒刑、褫奪公權4年，同時宣告免執行有期徒刑15年。

法官判決指出，被告陳男審理時已有悔意，且在大陸地區被羈押及執行歷時約19年3月，執行完畢後，剝奪政治權利期間也在大陸地區從事教會及社會服務活動，考量被告今年已72歲、年事已高，目前無業需依靠女兒接濟，判處有期徒刑15年，衡量被告在大陸實際執行刑期已超過台灣假釋門檻，依《台灣地區與大陸地區人民關係條例》第75條但書規定，諭知免執行有期徒刑15年，全案可上訴。