苗栗縣長鍾東錦25日至苗栗市啟文國小關心學生參與基本學力檢測，並希望老師能掌握成果大數據來調整教學方向。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦25日至苗栗市啟文國小關心學生參與基本學力檢測，旁聽全英語教學狀況。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦25日至苗栗市啟文國小關心學生參與基本學力檢測狀況。（謝明俊攝）

16縣市國中小學基本學力檢測25日同步舉行，苗栗縣3到8年級學生也同時登場應試，全縣共有148所公私立國中小學共2萬7，321名學生一起參加國語文、英語文及數學等3科基本學力檢測，今年檢測是由台中教育大學負責命題，但3年級英語則由苗栗縣國小英語輔導團負責命題，苗栗縣長鍾東錦一早前往苗栗市啟文國小關心小朋友檢測狀況，他希望檢測結束後能進行大數據分析以揚長補短，幫助學生們更有效的學習。

苗栗縣政府為了了解全縣國中小學生的基本學力，作為老師教學方向參考，來提昇教學品質，從2012學年度起就舉行縣內國中小學生基本學力檢測，今年為了更能了解與外縣市學校教學方式差異，與其它15縣市共同聯手台中教育大學，同步實施基本學力檢測，並由台中教育大學負責命題，可以更精準地提昇縣內國中小學生與其它縣市學生間的競爭力。

苗栗縣國中小學基本學力測驗25日登場 16縣市同步舉行

今年的應試項目包括國語文、英語文及數學等3科基本學力檢測，苗栗縣的3年級英語則由縣內國小英語輔導團命題，檢測方式則比照國中會考模式，採簽案卡畫記，電腦閱卷方式辦理，可以讓學生及早熟悉會考模式，更能讓老師、家長了解學生學習狀況，適時調整協助。

苗栗縣長鍾東錦25日一早就抵達苗栗市啟文國小視察學力檢測狀況，鍾東錦希望教育處在檢測結束後，能對全體學生檢測結果進行大數據分析，以了解本縣學生與外縣市學生的差異性在那？可以有效補足本縣學生不足的地方，增加學生競爭力，但這些數據不宜對學生公布，只內參供老師們調整教學方向，讓學生無壓力的快樂學習。