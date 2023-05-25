2017年迫於民間團體壓力開始實施零安樂政策後，遊蕩犬數量大大增加，據農委會統計，2020年全國推估遊蕩犬數為15萬5869隻，較2018年增加9096隻(6.19％)，最新統計則指出，遊蕩犬更增加到近18萬隻，人犬與生態衝突不減反增。

農委會今(25)日舉行「商研台灣原生種野生動物受遊蕩犬侵擾改善試辦專案工作小組」會議，但有動保團體指出，會議將範疇擴大到原生物種已引起遊蕩犬存活的恐慌，因此拒絕與會。

根據農委會特有生物保育中心和林務局統計，整體野生動物被遊蕩犬攻擊的數量從2019年到2022年總計已達274隻，其中有128隻穿山甲、41隻台灣山羌遭受遊蕩犬攻擊。因犬攻擊致傷的野生動物的數量近年來也迅速攀升，從2019年遭攻擊47隻，2021年一度高達110隻。

特生中心也觀察到，穿山甲近幾年的救傷案例持續上升，其中疑似受犬隻攻擊的案件比例愈來愈高，已取代獸鋏成為穿山甲受傷主因，因石虎與遊蕩犬的共域比例高達90％，野外遊蕩犬對石虎保育已造成極大生態威脅，其中也包含狂犬病等疾病衝擊。

台灣動物保護行政監督聯盟今日表示，農委會今年5月12日強調只是針對部分「生態敏感區」遊蕩犬移除試辦，但該會議名稱寫到「原生物種」將整個範疇擴大，尤其台灣原生種高達上千種以上，分佈全國山林城鄉各地。試辦計畫就是全面推動前置作業計畫，已引發各界關心「遊蕩犬」存活的恐慌，因此拒絕出席。

昨日立法院經濟委員會審查「野生動物保育法」條文修正草案時，民眾黨立委張其祿開門見山說，野生動物族群的危機除了路殺、陷阱等人為因素，遊蕩動物的攻擊也應重視，農委會也應執行全國遊蕩動物與野生動物族群中的狀態及威脅評估，如何有效減少遊蕩動物也是重要工作。

長期投入野生動物保育人士直指關鍵，台灣地形複雜，原生物種眾多，加上遊蕩動物一開始的數量過多，既然法規已經走向零安樂，遊蕩動物就要有更強力的絕育率，許多動保人士強調TNR有效，但為何遊蕩動物仍逐年增加？顯見TNR在台灣已經被證明無效，「綠鬣蜥等外來入侵種被撲殺人人叫好，結果對原生物種威脅最大的遊蕩犬貓卻是另一套標準，野生動物還能撐多久」？