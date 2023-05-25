花蓮門諾醫院今獲光學公司贈送總額約300萬元的隱形眼鏡，將由東區視力保健中心分送給縣內8所國中共97名的體育班學生使用。（門諾醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮門諾醫院東區視力保健中心長期關注東部學生的視力健康，今獲光學公司贈送總額約300萬元的隱形眼鏡，將分送給縣內8所國中共97名的體育班學生使用，減少傳統眼鏡可能造成的碰撞受傷問題，讓小將在賽場發揮所能，替家鄉爭取更多榮耀。

酷柏光學公司今到自強國中捐贈愛心，由大中華區總經理Ian Dolling代表，在縣長徐榛蔚的見證下，將一批日拋型隱形眼鏡贈予門諾會醫療財團法人總執行長張文信及副院長許明木。

Ian Dolling說，門諾醫院多年持續投入公益義診，照護偏鄉醫療，這份精神令人相當感動，此次能有機會投入公益，幫助花蓮體育班學生的視力保健，不僅是企業的責任和義務，也期盼未來在多方的努力與合作下，幫助更多孩子擁有良好的視力，在學習上更上一步。

張文信感謝酷柏光學公司的用心，他說，此次的捐贈總額近300萬元，將由東區視保團隊以逐月方式，分送美崙、宜昌、自強、化仁、光復、瑞穗、三民、及玉里等8所國中97名學生，可用一年，同時會提供檢測驗配和使用教學。

許明木則說，近年發現體育班學生近視率提升，影響課業學習跟運動表現，配戴傳統眼鏡除造成運動不便，眼睛也易因鏡框斷裂和鏡片破損受傷；硬式的角膜塑型片需每天清洗，操作及價格對清寒學生家庭來說是一大負擔，此次獲贈的日拋型隱形眼鏡不僅配戴方便、免清洗，對有近視困擾的體育生來說是一大幫助。

徐榛蔚感謝門諾及酷柏對體育班學生近視問題的重視，希望能藉此幫助運動員近視問題，增加運動時的便利性，讓他們在場上更能發揮潛力及優勢締造最佳的表現。

自強國中籃球選手江柏倫近視約300度，他分享有次上場沒戴眼鏡，因視線模糊把球傳給對手而挨罵，自從戴上隱形眼鏡後，對場上表現及場下日常生活有很大幫助，除不擔心視力往上升，也能在球場上表現更好，真的很開心。