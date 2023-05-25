參選2024總統大選的副總統賴清德今天赴台北市霞海城隍廟參香，他強調，不管是守護台灣主權、維護台海和平穩定現狀、還是台灣民主自由的憲政體制，他一定會扛起責任，全力以赴，讓代代子孫可以在台灣這塊土地上安居樂業。

賴清德今天由立委何志偉，以及民進黨提名參選明年立委選舉的議員王世堅等人陪同，赴大稻埕霞海城隍廟參香。

賴清德在廟前致詞表示，非常高興能到大稻埕的地方信仰中心─霞海城隍廟向城隍爺參拜，清香三柱虔誠恭祝城隍爺神威顯赫、香火鼎盛，不僅僅保佑我們地方大稻埕四時無災、八節有慶，同時能夠保佑台北市和整個台灣平平安安、順順利利。

他提到，霞海城隍廟有幾點特殊點：一是已經來台203年，3年前原本要辦在台200年慶祝大典，不巧碰上疫情，所以他今天特別代表蔡英文總統、政府、以及台灣人民，感謝城隍爺坐殿在大稻埕成為信仰中心，也成為保安護民最重要的信仰中心，對此他衷心感謝。

第二點，他說，據廟方表示，霞海城隍廟剛好位於「雞母穴」，會來財富也會帶來發展，也因此成就了大稻埕的繁榮發展和進步，希望城埕爺不僅僅能夠保佑大稻埕繁榮發展，也能夠保佑台北市和整個台灣經濟可以繁榮發展，特別是在疫情之後，大家能夠同心協力，讓我們國家和社會，都能夠更安定、更祥和，人民可以過更安居樂業的生活。

第三點，賴清德表示，他感謝各界給予他重責大任，要他扛起責任，「我一定責無旁貸，會全力以赴」，不管是在守護我們台灣的主權、維護台海和平穩定的現狀、維護我們台灣的民主自由的憲政體制，讓我們代代子孫都可以在台灣這一塊土地上安居樂業，「這樣的理念，我們大家共同來追求，一起來落實實現」。