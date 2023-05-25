法新社報導，從3月中起法國政府就開始要各地官員設立「臨時區域性住宿設施」，以處理巴黎遊民遷徙事宜，遊民中有許多是外來移民。

法國住宅部長克雷恩（Olivier Klein）本月稍早向國會說明，相關調整實屬必要，因為在今年9月的世界盃橄欖球賽（Rugby World Cup ）和明年7、8月夏季奧運期間，預計巴黎的住宿供應都會呈現吃緊。

有關單位現在供遊民緊急入住的許多低端旅館，如今業者打算收回房間屆時以市場價格供應運動迷和度假遊客。

克雷恩本月5日告訴國會議員，由於體育賽事所需，政府估計收容遊民的住房「將減少3000至4000個」。

但在一些擬議的搬遷地點裡，當地民選官員和民意代表已開始關切。

法國西北部布列塔尼大區（Brittany）布魯斯市（Bruz）市長薩蒙（Philippe Salmon）昨表示，他反對在市內興建新收容中心的構想。布魯斯位於大區首府勒恩（Rennes）附近，人口約1萬8000人。

他說：「不贊成在我們認為不可接受的條件下，在我們這裡興建相關設施。」

遊民慈善團體「工人團結協會」（Federation for Solidarity Workers）負責人布瑞斯（Pascal Brice）說：「把人以良好條件安置在法國各地，而非流落巴黎街頭，原則立意良善...但當局會投入所需資源嗎？」

他說若屆時出現「把人送上巴士」之後卻不聞不問的情況會出大問題。

來自極左「不屈法國」（France Unbowed）的國會議員克盧埃（Hadrien Clouet）指責政府採取的是「所有專制政權會用的方法：強行遷移遊民，只為讓2024年奧運參加者眼不見為淨。」