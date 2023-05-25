因該路口車流量大，車禍發生後也一度造成交通阻塞。(圖／警方提供)

金門縣金城市區昨(24)日下午放學交通尖峰時段發生一起交通事故，1名剛到金門教書不到3個月的女外籍老師，騎乘電動車行經縣府前路段時與1輛自小客車發生碰撞意外，女外師當場受傷倒地、驚魂未定掩面嚇哭，後來及時通知學校友人前來幫忙協助送醫；因該路口車流量大，車禍發生後也一度造成交通阻塞，詳細肇事原因仍由警方釐清中。

警方指出，昨日下午16時39分許，方姓男子駕駛自小客車由金城鎮民生路往金城車站方向行駛，行經縣政府前路段時，先於工務處前臨時停車，欲起步迴轉時不慎與同向直行駕駛電動車之外籍女子發生擦撞，造成該女子身體多處擦挫傷。經警方對雙方駕駛實施酒測，初步均排除酒後駕車行為

金門1名女外師昨日騎乘電動車行經縣府前路段時，與1輛自小客車發生碰撞意外，女外師受傷倒地。(圖／警方提供)

據了解，該名外籍女子是剛到金門教學不到3個月的外師，車禍發生當下驚魂未定、不知所措，還一度坐在馬路上掩面哭泣；後來緊急通知學校友人前來幫忙，所幸僅輕微擦挫傷，由消防隊送往部立金門醫院做進一步治療。

金城分局呼籲，依道路交通全規則第89條第1項第7款規定，汽(機)車起駛前應顯示方向燈，注意前後左右有無障礙或車輛行人，並應讓行進中之車輛行人優先通行；另提醒駕駛人，駕駛車輛應注意車前狀況，並隨時採取必要之安全措施，以避免事故發生。