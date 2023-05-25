行政院人事行政總處今天表示，軍公教員工待遇審議委員會已經召開會議，經考量各項經濟指標以及軍公教疫情期間的貢獻等，有高度共識建議行政院適度調整軍公教薪資。

各界關注明年軍公教是否調薪，人事總處副人事長李秉洲今天出席政院會後記者會時表示，軍公教員工待遇審議委員會已經針對明年是否調整待遇召開過委員會議，與會委員審議時參考各項經濟指標、政府財政狀況、各教育團體等提出的意見，並考量軍公教在疫情期間對社會的貢獻與幫助。

他說，與會委員會議中有高度共識，建議行政院適度調整軍公教明年薪資。

財政部日前在立法院表示，政府財政應可支應軍公教調薪3%。究竟調整幅度是否為3%，行政院發言人林子倫主持政院會後記者會時補充表示，行政院對公務人員調薪部分一直是正面看待，待方案確認後就會適時對外公布。

根據行政院人事行政總處資料，軍公教在民國89年以後，一共調薪過5次，分別是90年、94年、100年、107年以及111年；其中111年加薪4%，是25年來軍公教調薪幅度最高的一次。