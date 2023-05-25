全國名人畫展25日在豐原五都飯店登場，畫家柳清松當場以衛生紙作畫。（陳淑娥攝）

全國名人畫展25日在豐原五都飯店登場，畫家柳清松講解36觀音畫像。（陳淑娥攝）

全國名人畫展25日在豐原五都飯店登場。（陳淑娥攝）

全國名人畫展25日在台中豐原五都飯店登場，即日起展出畫家柳清松36觀音、達摩畫像，柳清松稱自幼6歲時開始畫畫，今年高齡87歲，作畫長達80餘年，很多觀音畫像都是以手指創作。全國名人畫展為期1個月至6月25日止，歡迎大家蒞臨參觀，來一場難得的藝術饗宴。

全國名人畫展今日上午10時在台中豐原五都飯店登場，現場吸引許多來賓共襄盛舉，柳清松除了與五都飯店總裁陳鳳如一起前往2樓展場講解36觀音等畫像外，更在1樓現場作畫，他用衛生紙創作山水名勝及以筆畫出達摩像，技法相當厲害。

柳清松指出，他自幼從6歲時開始畫畫，今年高齡87歲，作畫長達80餘年，很多觀音畫像都是以手指創作，一輩子共畫了千張觀音像，還有達摩、關公等，每一張神韻都不一樣，自己是觀音的子弟，茹素5、60年，曾有一張觀音像耗時7個月創作，有時晚上靈感來了，一旦起床作畫就不休息了。

畫家柳清松無償教導身障者作畫長達28年，培育超過800名身障口、足畫家，他一生創作無數，從水墨、水彩到油畫都有，甚至用信手拈來的報紙、毛巾、草蓆、木頭都能作畫。

五都大飯店總裁陳鳳如指出，4年前接手五都飯店後，斥資7000萬元進行拉皮，歡迎愛觀音、愛達摩祖師的，愛柳大師作畫的人，都可以來欣賞，未來會長期辦展覽，希望各界人士進行交流，不一定跟宗教有關，希望飯店成為一間文化飯店，目前鎖定商務客及宮廟客源，持續堅持五都飯店長年來的經營品質。