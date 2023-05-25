雲林縣口湖鄉文蛤大量死亡，文蛤殼堆積如山。（張朝欣攝）

雲林縣沿海鄉鎮文蛤傳出大量死亡災情，縣府農業處日前會勘台西鄉災情，24日已向農委會建議啟動現金救助，25日雲林縣長張麗善再前往口湖鄉勘災，發現災情非常嚴重，有漁民採收不到1成，眼見血本無歸，採收到哭出來，農業處也將建請農委會針對口湖地區文蛤災情啟動現金救助，幫助漁民度過難關。

張麗善會同口湖鄉長李龍飛、鄉代會主席王溪邊、縣府農業處長魏勝德、新聞處長卓宜姿、水試所助理研究員林志訓等人到口湖地區文蛤池勘災，漁民現場採收文蛤給大家看，只見大部分文蛤都開殼暴斃，沒有開殼的用手撥開，裡面都是泥沙，明顯死亡，收成不到1成。

張麗善表示，沿海地區近期文蛤死亡原因，與極端氣候造成天氣冷熱變化劇烈、晴雨不定有極大關連，且無論大小文蛤都無法倖免，幾乎每池都全軍覆沒，沒有任何收成，是文蛤產業前所未見災損，將請農委會盡速啟動天然災害救助，予以現金救助，減少漁民損失。

張麗善說，口湖鄉公所已開啟災損速報，請漁民向鄉公所通報，文蛤死亡容易出現延遲性災損，已指示農業處與農委會討論，希望能就實地養殖情況從寬認定，讓受災漁民都能獲得救助。

林志訓指出，經過勘查，近期文蛤死亡與氣候變化有極大相關，請漁民多注意氣候與魚塭水質變化，如發生死亡情形，一定要將死亡文蛤徹底清除，塭水與塭底土壤全面消毒後，再重新放養。

魏勝德提到，口湖鄉文蛤養殖約有1300多公頃，目前公所通報已逾380公頃受災，將發函建議中央公告天然災害救助；另台西鄉通報受災面積已逾600公頃，24日已發函建請中央公告為天然災害現金救助及低利貸款地區。