在前兩輪季後賽三分外線表現優異的塞爾提克替補後衛，且是本季年度第六人的布羅格登，卻在東區冠軍賽三分球總計投14中3，命中率僅2成14，根據《The Athletic》記者懷斯25日搶先爆料，原因是布羅格登竟然一直帶著右肘部分肌腱撕裂傷勢繼續奮戰！

根據懷斯收到的線報，布羅格登是在東區冠軍賽G1受傷，原本他在東區準決賽遭遇七六人時，就出現手肘痠痛傷勢，沒想到來到東區冠軍賽G1首節，跟熱火前鋒洛夫的一次相撞，造成他的右肘部分肌腱撕裂，賽後核磁共振結果證明他的傷勢加重。

不過布羅格登決定繼續帶傷上陣，等到這個球季正式結束之後，再來評估是否接受手術治療，懷斯表示，目前布羅格登決定採用多運球，且縮短賽前熱身時間的方式，盡量緩解在投籃時造成手腕與手肘的疼痛感，可是實際上，他的外線命中率確實下滑。

布羅格登在季後賽首輪面對老鷹，三分球投25中7、命中率2成80，來到東區準決賽遭遇七六人，三分球投44中23、命中率變成5成23，但在東區冠軍賽三分命中率跌到2成14，證明手肘傷勢還是對他帶來不小影響，接下來繼續帶傷上陣，也不一定能夠幫助塞爾提克躲過淘汰命運。