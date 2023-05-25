Nvidia在AI GPU強勁銷售的帶動下，第一季營收達42.84億美元、季增加18%，且更超過英特爾的37.18億美元，不僅如此，Nvidia預估第二季營收更將達60億美元，季增逾50%、年增逾60%。換言之，Nvidia將會取代英特爾，成為新的數據中心霸主，更是AI晶片之王。

儘管當下半導體庫存修正尚未結束，大環境景氣不佳，但AI卻是大勢崛起，Nvidia財報與展望就是最佳佐證，也帶動台系半導體中的AI概念股，以創意為首，強登漲停價1390元，世芯-KY、M31、愛普*也順勢大漲。

創意今年NRE(委託設計)進行中的案件大部分都屬AI領域，前十大案件中5至6項都是AI相關，多數都是5/7奈米製程，未來進入量產也都有機會挹注營收。創意預估全年營收會有兩位數增長，且可維持獲利成長大於營收的「獲利型成長」。

世芯-KY目前已掌握到北美、大陸、歐洲市場數個5/3奈米的AI(人工智慧)/HPC(高速傳輸) 設計需求，NRE委託設計業務需求強勁，看好動能將維持至明年。

至於日前甫舉辦法說會的M31，對今年全年營收預期審慎樂觀，展望正向，預期下半年營運可勝上半年，全年營收會有雙位數成長。