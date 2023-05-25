泰安鄉、大湖鄉2鄉幸福巴士將連結兩地生活圈。（泰安鄉公所提供／謝明俊苗栗傳真）

泰安鄉長陳吉基與大湖鄉長黃惠琴等25日共同啟動2鄉幸福巴士。（泰安鄉公所提供／謝明俊苗栗傳真）

泰安鄉長陳吉基（右）與大湖鄉長黃惠琴（右2）25日共同啟動2鄉幸福巴士。（泰安鄉公所提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣內新竹客運所負責營運的客運路線即將退場，泰安鄉公所考量偏鄉弱勢、長輩及學生等通勤問題，特別與大湖鄉公所聯手共營幸福巴士，25日上午由泰安鄉長陳吉基與大湖鄉長黃惠琴共同舉辦啟動儀式，藉由兩鄉原本就是共同生活圈，規畫巴士停靠大湖站點以接駁民眾至大湖市區，解決兩鄉間民眾交通問題。

泰安鄉長陳吉基指出，苗61線及62線是為泰安對外重要聯絡幹道，也是與大湖鄉間重要產業生活廊道，無論上學、上班、購物、就醫或旅遊，泰安鄉親幾乎都是優先選擇到大湖市區，兩鄉原本就是同一生活圈。

新竹客運苗栗縣內的12條客運路線，從去年開始陸續減班或停駛，未來更將全面退出，衝擊偏鄉地區交通，將造成學生及弱勢族群交通中斷及生活不便。為此，泰安鄉長陳吉基表示，一方面藉由泰安鄉幸福巴士─基本民行營運計畫路線，串起泰安及大湖等兩鄉交通網路及日常生活圈鏈結，另一方面呼應交通部公路總局「公路公共運輸服務升級計畫」幸福巴士計畫，解決偏遠地區交通問題。

「泰安─大湖兩鄉擴大生活圈接駁路線」是由泰安鄉公所所有的中型幸福巴士，來行駛既有路線，包括泰安鄉中興村至大湖段、以及清安至大湖段等2條路線，滿足兩鄉實際生活需求，新路線幸福巴士啟動典禮25日上午在泰安鄉新行政大樓廣場舉行，未來有效接駁兩地鄉親緊密連接兩個生活圈。