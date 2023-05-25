第112學年度技專統一入學測驗公布成績，基隆市二信高中商經科的謝承翰以73級分榮登統測商管群全國第一，而同校廣設科的林湘儀也以71級分奪下統測設計群全國第一，同校一屆拿下雙榜首。但更巧合的是，兩人還同為新住民子女，母親都是越南籍，家中經濟拮据，都在逆境中奮發向上，獲得讓兩位母親最欣慰的成果。

二信高中奪下統測商管群榜首的商經科謝承翰同學。（二信高中提供／徐佑昇基隆傳真）

就讀二信商經科的謝承翰，父親長年因病在安養中心休養，經濟重擔落在母親身上，他知道母親的辛勞，所以從生活費中省吃儉用盡可能積攢起來，為上大學預作準備。學習上是屬於漸入佳境型，一開始並沒有十分出色，但是國中時期的導師養成他考試後確實訂正的習慣，讓學習「倒吃甘蔗」，模擬考一次勝過一次，終於在最後大考衝上高峰。

謝承翰表示，班上競爭力強讀書風氣好，這次統測班級英、數前標高達14級分，加上同儕間能夠互相扶助切磋形成很大助力，同班有幾位高手是他一直默默緊跟的學習目標，像是同班同學陳品妤這次也考出452分佳績名列全國第二。他將以台科大資管系為目標，希望探索資安領域。

選擇二信廣設科的林湘儀求學路有很大波折，國中會考成績不錯，聽了建議到台北讀高中，但是不符志趣，讓原本喜好的創作也停滯不前，所以毅然決然回基隆重新出發，投身自己熱愛的設計繪畫領域，果然結果大不相同。這也證明了選擇所愛的重要性，就學也不必捨近求遠。

林湘儀來自單親家庭，媽媽是她最重要的依靠，希望透過教育翻轉家中經濟，也成了最大的讀書動力。媽媽對她分享喜悅後表示「很厲害」，讓她覺得先前的辛苦都是值得的。

林湘儀表示，將選擇就讀台師大設計系，將朝插畫藝術發展，也鼓勵學弟妹「須知道自己想要什麼」，有了目標就有動力，不會走冤枉路。

林湘儀及謝承翰不約而同提到最感謝媽媽的守護，家境雖拮据但都極重視孩子的教育；並感謝陪伴3年的導師方煒棋與周美秀老師的督促與鼓勵。

兩位榜首謝承翰（左二）、林湘儀（右二）與校長林立（中）和老師周美秀（左一）、老師方煒棋（右一）之合照。（二信高中提供／徐佑昇基隆傳真）

針對二信高中連續5年出了7位統測群科榜首，校長林立表示沒什麼訣竅，就是給學生一個讀書的好環境，在地就學一樣會有好表現。