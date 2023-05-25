根據樂屋網統計顯示，過去一年來，台北市除了士林、北投、信義、大同4個行政區以外，房價全面下跌，其中以松山、文山年跌幅逾8％最高，而其餘五都也有零星行政區房價下跌，如新北新店、桃園大園、台中潭子、台南佳里、高雄新興等，均為各自都會區跌幅最高的行政區，其中，台中的潭子、大甲跌幅均逾2成，為全台最高。

此波房價高點反轉，明顯從高價區的台北市，以及過去漲幅甚高的低價區領跌，台北市以外更不乏房價1字頭、個位數的偏遠地區房價走跌，例如過去房價2字頭的台中潭子跌回1字頭，台中大甲也從每坪15.7萬跌至每坪12.3萬元，南台灣的佳里、麻豆、林園等地更為房價個位數的蛋殼區

不過六都仍有將近9成的行政區房價仍在上漲，樂屋網調研中心經理洪安怡指出，全台大多數地區的房價波動仍處於盤整階段，總體來說，房價並未跌到「有感」，不過這一年來房價下跌的區域，除了台北市以外，多屬當地的蛋白區、率先出現鬆動。對於買方而言，要下跌到有感，恐怕需要持續一段時間跌幅達1成以上。

過去一年以來，台北市不乏如大安、松山等精華區房走跌，房價基期已高、老舊房屋占大宗、人口外移持續，加上買盤對政經局勢更敏感，在近年房價一片漲聲中已有較明顯下跌。

如過去高雄市在台積電等投資、建設議題帶動下，有些地區房市過熱，如而今房市趨冷，不斷衝高的房價也明顯出現疲態，另外部分人口外移、老化，或發展老舊欠缺新案推動價格，以及欠缺實質剛性需求支撐的區域，在投資買盤退散後，房價也出現明顯修正。