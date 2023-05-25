國中會考結束，台南市技職博覽會在新冠肺炎疫情後首次恢復實體登場，共有80個高職、專科攤位在遠東科技大學登場，25日上午開幕即擠爆人潮，3天活動預估可吸引4000師生參加。

國中教育會考結束，國3學生到暑假前有一段空窗期，確立未來選讀方向是此時孩子們的人生重要抉擇，技職博覽會是欲朝技專發展學生的重要參考。

台南市連續9年在會考後緊接著舉辦技職博覽會，提供學生作為填志願的依據，疫情後改網路線上舉辦，今年首度恢復實體舉行，大舉邀請產官學界人士一同參與，現場共有80個攤位，各校都派老師接受學生現場諮詢。

今年增加設置實作體驗區，各技專院校的老師與社區師傅面對面指導，包括壽司、烘培、指甲彩繪與全身彩繪等項目，學生在模擬手作過程，確立心中喜歡科目，朝正確方向選填升學志願。

台南市技職博覽會25日首日即湧入千餘人，許多家長陪同小孩到場做職業試探，了解個人心中喜歡的科系，活動一連舉辦3天，預估起碼吸引4000名師生進場。