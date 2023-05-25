新加坡副總理兼財政部長黃循財23日至27日間，對日本進行工作訪問。黃循財周四（25日）參加日經集團（Nikkei Inc）主辦的「第28屆亞洲未來論壇」發表演說時重申，大國爭霸已重返亞洲，台灣海峽成為該區域最危險的爆發點。

新加坡媒體《聯合早報》25日報導，「第28屆亞洲未來論壇」的主題為「發揮亞洲力量應對全球挑戰」。黃循財在論壇上說，「所有相關方，美國、中國和台灣都說他們的政策沒有改變。但實際上，他們在相互反應。局勢不是靜態的，一方任何遞進的舉動，都產生它自身的動力和國內政治壓力，並引起另一方的反擊。結果是局勢越來越危險，我們在向邊緣靠近。因此，儘管各方都不希望發生直接衝突，但發生意外或誤判的風險已大大增加。」

儘管台海局勢和美中競爭如何發展，在很大程度上取決於兩個大國的行動，但黃循財強調，亞洲其他國家也不只是旁觀者，而也有能力形塑自身區域的局勢發展。

黃循財強調，東南亞國家協會（ASEAN）成員國不希望被迫選邊站。他說，「我們希望加強與美國和中國的聯繫。任何遏制中國崛起或限制美國在亞洲存在的企圖，在本區域都不會有多少人接受。沒有人希望看到一場新的冷戰。」