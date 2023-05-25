統一發票完整獎號曝光。

今年3、4月統一發票中獎號碼開出，千萬特別獎號為20783987，特獎為04135859，以上8位數號碼全部相同者，可分別獲得獎金1000萬和200萬，值得注意的是，本期發票領獎時間為6月6日至9月5日。

頭獎號碼3組分別為94899145、71143793、41055355，其中8位數號碼全部相同者，各得獎金20萬元。

至於今年1、2月統一發票特別獎「06634385」出現14張中獎，其中2張未領，分別是新北市萬里區萬里門市購買飲料，消費金額331元，以及新竹市東區科學園區八廠門市部，僅花90元買食品就中獎，該張即是從台積電門市開出。

此外，200萬頭獎「66882140」中獎張數為12張，有3張未領，分別是由蝦皮購物、外送平台Foodpanda及好市多所開出，蝦皮購物消費飲品420元、Foodpanda 則是花了387元購買食品，另外一張則由好市多桃園分公司所開出，消費1290 元購買。1、2月統一發票領獎期限只到今年的7月5日，需要特別注意。