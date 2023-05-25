為了撇除行人地獄的稱號，交通部、內政部及教育部今赴行政院院會報告「行人優先交通安全行動綱領」，提出四面向19項行動方案，宣示政府貫徹執行改善行人交通安全的決心，相關措施也將納入考核機制，並從今日起至7月到各縣市周周視導，預計每月公布各地執行績效，將地方政府執行績效納入年度補助計畫審查條件，達到行人安全改善目標。

交通部指出，112年1至3月30日交通事故死亡人數為812人，其中行人為103人，較去年同期增加2人，未有好轉的情形，並揭露行人死亡人數中，六都合計63人明顯高於非六都40人，而非六都中又以彰化縣較為嚴重。

交通部表示，以行人每十萬人死亡來看，基隆市居冠超過1人以上，新竹市及3個離島維持零死亡。同期自我比較增加較多前三名為臺北市、臺南市及基隆市，呼籲縣市首長應更加重視，並訂定112年目標行人死亡人數達歷年最低。

行政院院會記者會。（張薷攝）

為降低行人交通事故死傷，「行人優先交通安全行動綱領」列出工程、教育、監理及執法4面向，並提出19項行動方案，其中以工程面向行動方案9項為最多，主要在建構安全的行人通行環境。由於違規件數與受傷人數趨勢一致呈現增加情形，本次行動綱領監理面向提出5項，此外，教育面項3項、執法面向2項，監理、教育及執法主要建立國人正確用路觀念及導正違規行為。

為推動行人安全，中央及地方縣市應並重及分工合作，由中央負責政策法令，地方縣市落實執行。交通部已訂有考核機制，包括5-7月週週視導縣市行人安全環境改善情形，每月於記者會中公布執行績效，並於年度道安考評，將行人納入考評項目。

交通部強調，給行人一個安全的用路環境，保障國人生命安全刻不容緩，有賴中央部會及地方縣市政府通力合作落實執行各項行動方案。每個人可能是駕駛人，也可能是行人，需要國人有正確用路觀念及養成遵守道路交通安全規定習慣，才能澈底擺脫行人地獄之名，朝向交通事故零死亡的願景邁進。