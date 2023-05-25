在衛生局長張蕊仙（中）的牽線及見證下，大千醫院與清大共同合作培訓醫界新星。（大千醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

大千醫院院長徐千剛及清大副校長呂平江共同簽署醫學生校外培訓合約書。（大千醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗市大千綜合醫院致力於偏鄉醫療逾20年，成果深受各方肯定，適逢國立清華大學生命科學院學士後醫學系，希望醫學生透過實務參與，深入了解偏鄉醫療的運作及面臨的問題，特與大千醫院簽訂「醫學生校外培訓合約書」，25日舉辦教學合作簽約記者會，活動邀請苗栗縣政府衛生局長張蕊仙到場見證，期望透過雙方合作，能激發醫學生對偏鄉醫療創新與發展。

大千醫院院長徐千剛表示，苗栗縣泰安鄉南三村的士林村、象鼻村及梅園村，因地處偏遠導致醫療資源嚴重不足，為能讓在地居民獲得完整的醫療照護，2001年大千醫院承接衛福部健保署「全民健康保險山地離島地區醫療給付效益提升計畫」並成立象鼻衛生室，提供急診、專科巡駐診、遠距醫療、預防保健篩檢、兒童早期療育、居家醫療、慢性病個案管理、早安門診、免費交通車接送等服務，迄今已超過20年。

徐千剛說，這次在苗栗縣政府衛生局的牽線下，和清華大學簽訂教學合作，能讓醫學生們真正走入偏鄉，實際體驗當地醫療資源面臨的問題，了解城鄉的差異性，進而有創新的啟發與想法，期望未來他們可以運用在偏鄉醫療領域中，照顧當地居民的健康。

清華大學副校長呂平江表示，學校設立「社區與偏鄉醫療實務」課程，是希望讓公費醫學生透過實務參與，提早接觸社區與偏鄉醫療，了解未來職業的場域。課程內容涵蓋偏鄉不可或缺的急重症、住院醫療、出院轉接社區長照及居家醫療、社區健康促進與營造，並包括16小時的服務學習，醫學生可以跟著醫師見習偏鄉醫療的臨床實務。

呂平江強調，大千醫院在偏鄉醫療的付出與成果是有目共睹的，因此校方希望透過雙方的合作，藉由大千豐富的經驗與傳承，可以讓醫學生們激發出不同的火花，也感謝大千給予全力的支持與配合，讓整體課程可以如期推展。

徐千剛說，偏鄉醫療的發展與進步對當地居民來說非常重要，期望這些未來的醫界新星，能運用所學、回饋鄉里，讓偏鄉不再是醫療沙漠。