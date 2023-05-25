苗栗市大千綜合醫院致力於偏鄉醫療逾20年，成果深受各方肯定，適逢國立清華大學生命科學院學士後醫學系，希望醫學生透過實務參與，深入了解偏鄉醫療的運作及面臨的問題，特與大千醫院簽訂「醫學生校外培訓合約書」，25日舉辦教學合作簽約記者會，活動邀請苗栗縣政府衛生局長張蕊仙到場見證，期望透過雙方合作，能激發醫學生對偏鄉醫療創新與發展。
大千醫院院長徐千剛表示，苗栗縣泰安鄉南三村的士林村、象鼻村及梅園村，因地處偏遠導致醫療資源嚴重不足，為能讓在地居民獲得完整的醫療照護，2001年大千醫院承接衛福部健保署「全民健康保險山地離島地區醫療給付效益提升計畫」並成立象鼻衛生室，提供急診、專科巡駐診、遠距醫療、預防保健篩檢、兒童早期療育、居家醫療、慢性病個案管理、早安門診、免費交通車接送等服務，迄今已超過20年。
徐千剛說，這次在苗栗縣政府衛生局的牽線下，和清華大學簽訂教學合作，能讓醫學生們真正走入偏鄉，實際體驗當地醫療資源面臨的問題，了解城鄉的差異性，進而有創新的啟發與想法，期望未來他們可以運用在偏鄉醫療領域中，照顧當地居民的健康。
清華大學副校長呂平江表示，學校設立「社區與偏鄉醫療實務」課程，是希望讓公費醫學生透過實務參與，提早接觸社區與偏鄉醫療，了解未來職業的場域。課程內容涵蓋偏鄉不可或缺的急重症、住院醫療、出院轉接社區長照及居家醫療、社區健康促進與營造，並包括16小時的服務學習，醫學生可以跟著醫師見習偏鄉醫療的臨床實務。
呂平江強調，大千醫院在偏鄉醫療的付出與成果是有目共睹的，因此校方希望透過雙方的合作，藉由大千豐富的經驗與傳承，可以讓醫學生們激發出不同的火花，也感謝大千給予全力的支持與配合，讓整體課程可以如期推展。
徐千剛說，偏鄉醫療的發展與進步對當地居民來說非常重要，期望這些未來的醫界新星，能運用所學、回饋鄉里，讓偏鄉不再是醫療沙漠。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。