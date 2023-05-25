中菲行在啟用保稅倉庫後，不僅不再受限於第三方外包集裝箱櫃場，擁有更高自主掌控權，更能有彈性串連最後一哩路交通運輸，將貨物更快速以卡車送至北加州或以多式聯運方式送至美國內陸地區。保稅倉庫自4月底經美國海關核准後，已於5月10日順利從大陸深圳進口第一個集裝拼箱（Consol Box），主要包含熨燙壓花機具設備等24個棧板與31個圓管，共計7,539公斤（51.5 CBM）。此外，在這次的專案中，傳承超過50年的經驗累積，大陸與美國團隊更以最佳運送方式，讓最大的貨件置於貨櫃最裡面（Head Load），與集裝箱直送，有效為客戶節省運送時間和成本。

集團中央管理服務處（Central Service Center）指出，當美西大部分的貨代都只願意以第三方外包櫃場進行拆櫃，中菲行協助客戶拿下海運散裝貨運主控權，不僅能為緊急貨物和特殊需求貨物做準備，更能為超大尺寸種貨物無縫接軌多式聯運，有效減低裝卸貨物的安全風險與時間成本。