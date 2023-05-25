第一金全球AI機器人及自動化產業基金經理人張銀成指出，今年表現強勁的機器人自動化產業，近期股價表現也數度受到壓抑，像是3月份矽谷銀行等美國區域性銀行破產消息帶來的衝擊，或是通膨數據未明顯降溫使得市場對於聯準會持續升息的擔憂，還有近期則是債務上限爭議等，張銀成表示，在這些負面因素的影響下，Robo全球機器人及自動化指數數位進入震盪整理格局，預期市場利空消息鈍化，升息循環可望在上半年終止，有助於相關產業成長動能回血。

目前中國經濟仍見成長趨緩，連帶使得製造業在自動化設備的投入減少，張銀成指出，觀察自動化行業的重要指標在日本工具機訂單年增率，2021年5月達到142%的高點後，一路下滑陷入負成長，顯示全球製造業活動仍持續疲弱。儘管工具機數據表現不佳，但代表工業自動化主要動能的汽車行業迎來曙光，張銀成說明，新能源車、智駕、自駕功能的帶動下，2023年第一季，全球小型乘用車成長5.2%，除了中國以外，其他地區皆出現5.2%至17.5%的成長率，且大多數是雙位數以上的成長，隨美國升息已近尾聲，加上汽車行業的復甦，自動化需求可望在下半年步出谷底。

美中對抗使得中國作為世界工廠的全球分工模式逐漸被打破，張銀成說明，半導體行業具有國家戰略意義，美國除防止高端半導體技術流入中國，更積極吸引全球半導體廠商在美國設立生產基地；根據美國半導體協會的調查，從2022年8月美國政府出台晶片及科學法案以來，已吸引2000億美元資金投入，以台灣半導體大廠為例，也已宣布投入400億美元在美設立工廠，服務蘋果、輝達等客戶。

為加速清潔能源產業的發展，打破中國在新能源車供應鏈的壟斷地位，張銀成指出，美國在2022年8月推出IRA法案(Inflation Reduction Act)，預計未來十年在清潔能源產業領域投入約3740億美元；CleanTechnica研究顯示，IRA帶動美國新能源車供應鏈快速成長，2022年8月到2023年2月，已吸引各國大廠在電池及新能源車領域，投入高達320億美元的投資擴廠。

無論是半導體或是新能源車，都與度自動化產業成長緊密相關，張銀成也指出，全球科技大廠大力投入AI發展，像是Mircosoft、谷歌等，競相推出自家的智能助理及結合AI的軟體開發及運用，有助持續推升AI產業前景，美國升息循環逼近尾聲，也形成支撐高成長股的重要利多。

第一金全球AI機器人及自動化產業基金主要投資AI相關產業及受惠AI的自動化標的，以「AI賦能」為投資主軸，布局AI、雲端運算、自動駕駛及機器人等產業，由於相關產業股價波動度大，張銀成也建議長期投資人，善用定期定額投資方式，掌握AI機器人產業長期成長趨勢與龐大商機。