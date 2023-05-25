藍綠互批與吸金詐騙案主嫌往來，藍委王鴻薇今天指控多名民進黨政要遭爆與im.B詐騙案主嫌餐敘來往，是「詐騙國家隊」。民進黨則反咬新北市長侯友宜，一再閃躲迴避跟「康友KY吸金案」主嫌深厚友誼，依照國民黨的標準，出席餐會的馬英九也是同夥？侯友宜不用負責嗎？

過去引起社會轟動的「康友KY吸金案」主嫌黃文烈在泰國落網，民進黨發言人張志豪今天痛批，國人對於吸金詐騙案都深惡痛絕，政府也全力打詐，但特定政黨及有心人士持續炒作，已失去議題本質。

他說，若依國民黨議員徐巧芯的標準，康友吸金案坑殺無數股民，民眾求償無門，其中涉嫌炒股的國民黨籍立法委員吳怡玎之父吳光訓坑殺股民，至今仍未向外界說明。

張志豪指控，侯友宜曾和亞太國際吸金10億的主嫌秦啟松多次同場合照顯然是厚友誼的關係，甚至馬英九也曾跟im.B詐騙案主嫌同場餐會，請問依照徐巧芯的標準，出席餐會的馬英九也是同夥？侯友宜不用負責嗎？

他批評國民黨，根本就是「用嘴打詐騙，實則一起騙」。康友案中涉嫌炒股的吳光訓，是國民黨內的重要政治人物，女兒吳怡玎更擔任國民黨籍不分區立委，但從「康友KY吸金案」發生到現在，我們不僅沒有看見吳光訓出面說明，國民黨內更是對此噤聲，令人質疑，國民黨就是雙標。

張志豪說，侯友宜曾與亞太國際吸金10億的主嫌秦啟松多次同場並合照顯然就是厚友誼，現在迴力鏢打到自己，但沒想到「侯友宜本人沒回應，城鄉局卻跳出來護航」，根本又把市府當競總，但事情並沒有說清楚。

他也批評侯友宜稍早的回應更是卸責迴避，不僅推說「這個人我完全沒有印象」，還卸責說「歡迎民進黨，現在司法單位在你們手裡，趕快查我與他的關係」，這樣的回答，令人遺憾，跟先前迴避媒體人質疑500萬元搓圓仔湯的爭議一樣。要侯友宜「不要閃躲」，國民黨也應該出面說明。