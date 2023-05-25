Seiya Suzuki ties it up off of Kodai Senga!!



pic.twitter.com/Eq6jsKUlm3 — Ben Verlander (@BenVerlander) May 25, 2023

大聯盟今（25）日賽程迎來兩場日本內戰，大谷翔平第2度與吉田正尚所屬的紅襪展開系列賽，另一邊小熊主場交手大都會也充滿日式氛圍，「大蘋果軍」推出千賀滉大擔任先發投手，對決小熊強打鈴木誠也，這也是兩人在大聯盟首次交鋒，雙方對決3打席，由鈴木誠也2度上壘取勝。

效力日職時期，兩人因為分屬不同聯盟，所以對決的機會相當少，包含2018年日本一在內，鈴木誠也對陣千賀滉大7個打數中敲出1安，吞下4次三振，打擊率僅1成43，相隔4年之後雙方才再度對決，不過皆已經成為旅美頂尖好手。

鈴木誠也此戰擔綱第5棒右外野手，首打席與千賀滉大纏鬥到滿球數後獲保送，小熊該半局取得無人出局一二壘有人機會，仍無法攻下分數，大都會靠著阿瓦瑞茲（Francisco Alvarez）2分炮先纏得點。三局下史旺森（Dansby Swanson）二壘安打先幫小熊破蛋，2出局後輪到鈴木誠也，儘管千賀滉大投出最拿手的指叉球但位置不佳，遭鈴木誠也轟出直擊左外野大牆上的二壘安打，小熊扳平比分。

兩人對決的最後一個打席，鈴木誠也打出捕手上空飛球遭接殺，本場3打數敲出1安，獲1打點、1保送，千賀滉大繳出5局6K內容，不過單場5保送投垮自己，丟了3分吞下敗投，小熊在六局下再添一分，終場以4比2擊退大都會，拿下2連勝。