ASICS亞瑟士將於6月1日發佈全新競速跑鞋MAGIC SPEED 3。（ASICS提供）

UA 全面升級兩大涼感科技，帶來全新「UA ISO-CHILL」系列服飾及「HOVR BREEZE」系列輕盈跑鞋。（UNDER ARMOUR提供）

Nike台北品牌體驗店外牆巨型螢幕以「MY PEOPLE with 黃品蓁」系列形象，宣告打造更多元平等運動環境。（Nike提供）

夏季更新運動裝行頭有好康，運動品牌adidas獻上一年一度的「Share Your Stripes」活動，自25日至31日於全台adidas直營門市與經銷門市可享購物買二送一優惠；另各大品牌也在此時推新單品提供跑者訓練最佳裝備。

夏季最適合「HIIT 高強度間歇運動」訓練，然而運動後流汗的黏膩感總讓人感到不適。為此，adidas全新HIIT訓練系列男款服飾除了採用HEAT.RDY透氣涼感科技，更加入「MINIMAL CLING 3D波浪緹花」不貼膚面料；女款服飾則搭載全新SWEAT CONCEAL隱藏汗漬科技，帶來加倍清爽舒適的升級科技面料。adidas Sportswear系列與中國藝術家SEEBIN合作推出插畫圖樣，色彩飽滿的卡通插畫描繪著棕櫚樹、墨鏡、泳衣等度假元素，刺繡徽章點綴素色棉質上衣，建構出充滿生動趣味的可愛場景。

同時adidas Originals帶來「HOME OF CLASSICS」系列融合經典與創新，透過SUPERSTAR、CAMPUS、SAMBA等經典鞋型打造新風格。此系列邀請潮流大使Ozone為經典之作SUPERSTAR注入全新能量和故事，推出經典黑、白與復古奶油橘配色。Adicolor Logo Twist 服飾系列更以夏日霓虹元素、漸變色彩和圖形翻玩經典三葉草標誌，創造新世代復古潮流輪廓。25日至31日，全台直營、經銷門市指定商品任選兩件送一件，結帳金額以原價計算，以低價者為贈送品項。

ASICS則預告於6月1日發佈全新競速跑鞋MAGIC SPEED 3，第三代鞋款中底與鞋面全面升級與輕量化，全掌式碳纖維板TPU推進片幫助跑者有效推蹬；採用雙層FF BLAST＋中底，整體腳感更加輕盈、回彈，減輕訓練時足部負擔，幫助跑者不論是日常訓練或比賽日，以最佳狀態啟動加速能量；另ASICS Running Club睽違兩年創新回歸，將由亞瑟士頂尖長跑選手鄧新詮、楊皓評、江彥綸、蔡詠旭、江英瑋與翁竹毅教練帶領，透過每月主題跑、不定期野跑系列或針對目標賽事的訓練營，提供運動員訓練最佳方案。

UNDER ARMOUR全面升級品牌兩大涼感科技，帶來全新「UA ISO-CHILL」系列服飾及「HOVR BREEZE」系列輕盈跑鞋。擁有「TiO2二氧化鈦」獨特涼感紗線技術的UA ISO-CHILL系列服飾，能幫助跑者在烈日下仍有效揮發熱能、保持酷涼體表觸感；而輕盈靈敏的「HOVR BREEZE」系列跑鞋則全面提升整體散熱度與透氣度，讓雙腳長時間在悶熱環境下穿著，也能依舊保持清爽舒適。

Nike以「MY PEOPLE」為號召，致敬在每個運動員身旁無條件陪伴與支持的重要人們，驕傲地慶祝每個人獨特的光芒都能被所愛的人欣賞看見，由黃品蓁為中心拍攝的這組「MY PEOPLE」形象照片在24日這一天 ，於Nike台灣官方社群平台上線， 另Nike 台北品牌體驗店外牆巨型螢幕以年度 「Be True」宣言點亮台北城市核心，堅定宣告打造更多元平等運動環境的目標使命，以及對LGBTQIA2S＋ 社群的驕傲支持；此外，Nike也於官網「特惠新款」專區祭出最低下殺6折起好康。