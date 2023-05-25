Nvidia上季營收71.9億美元，優於分析師預期的65.2億美元，經調整後淨利20.43億美元，也高於去年同期的16.2億美元，而展望本季，Nvidia預估營收將達110億美元，更是遠優於分析師預估的71.5億美元，在財報、財測雙雙驚豔市場下，Nvidia 24日盤後股價一度猛升逾28％，市值暴增近2,000億美元。

輝達盤後股價飆漲，市場點名看好其有望成為台積電「新救世主」，台積電將受惠輝達急單挹注，下半年復甦可期，帶動台積電ADR 24日盤後同步大漲6.81％，25日股價同步墊高，盤中最高直上545元，創逾3個月新高，盤中漲幅超過3％，市值也突破14兆元大關。

此外，AI題材也續旺，相關概念股身價持續水漲船高，矽智財（IP）指標股創意、世芯-KY、M31盤中齊創新天價，其中創意跳空攻漲停，M31最高價則衝上783元，股價連三日締造歷史新猷。

而搭上AI伺服器熱潮的緯創，25日盤中也觸及漲停價61.7元、登逾12年新高峰，廣達同樣大漲逾7％，最高價115元刷新21年新高；台股AI概念股中，英業達、凌群、信驊等漲幅也介於3％～5％，表現不俗。

在生成式AI、大型語言模型驅動更多算力需求下，預期未來5～10年行業資本支出將大幅轉向加速運算產品，中信投顧指出，Nvidia領先業界的加速運算、網通產品與完整解決方案將成為主要受惠者，加上公司積極切入AI服務領域，可望成為另一長期成長動能。