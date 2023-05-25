2023浯島迎城隍前夕，繼往年號召在地企業捐贈紀念衫等活動用品後，金城鎮民代表許燕輝(冠峯企業董事長)日前再偕多位企業好友，在南門境天后宮媽祖婆見證下，將今年各界捐助的衣服和毛巾等物品，透過「過爐」儀式加持，將提供城區四境陣頭、信眾遶境祈福使用，為全島規模最大的迎城隍盛會增添繽紛色彩。

已有343年歷史的浯島邑主城隍爺遷治慶典，被文化部列為國家重要民俗，這項年度盛會「迎城隍」遶境巡安即將在5月30日盛大登場。今年也是在疫情趨緩解封之後的首次大型活動，城隍廟也將舉辦全國城隍大會師活動，預計在農曆4月11日開始車巡遶境烈嶼鄉、金城和金寧13鄉，4月12日則是城隍爺城區遶境。連日已迎來一波又一波的遊客，預料活動當日將有更多旅台鄉親返鄉祈福，再見大街小巷人潮蜂擁的盛況。

金門各界捐助的衣服和毛巾等物品，透過「過爐」儀式加持，讓信眾能得到神明的庇佑。(圖／許燕輝提供)

金城鎮民代表許燕輝今年再度以引薦人身分，號召在地企業包括：許家莊園民宿負責人楊雅惠捐贈1000件紀念T恤，提供農曆三月二十日迎媽祖；長頸鹿美語金門店負責人陳河智捐贈1000件涼感毛巾、正中行董事長許正忠及南聯國際貿易股份有公司共同捐贈可樂娜啤酒、運動飲料和礦泉水共100多箱。地區企業共同捐贈的物品於日前上午吉時，一併舉行過爐祈福儀式，希望穿戴和飲用的信眾能得到神明的加持和庇佑，身體健康、事事如意。

許燕輝表示，這幾年因疫情影響國內經濟景氣衰退，企業贊助不如往年，籌辦經費左支右絀，非常感謝在地企業公司一起共襄盛舉，為地方盛會盡一份心力，也盼望起到拋磚引玉的作用，讓這項具傳承意義的民俗活動能辦得更加繽紛有活力。